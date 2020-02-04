В ЕАЭС заработали новые правила провоза валюты

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.

Как сообщает Федеральная таможенная служба РФ, «при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств».

Новые правила приняты в целях борьбы с отмыванием денег.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.

Как сообщается, в качестве таких документов могут быть использованы: