В ЕАЭС заработали новые правила провоза валюты

/ Экономика
Просмотров: 1068

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.

Как сообщает Федеральная таможенная служба РФ, «при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение таких средств».

Новые правила приняты в целях борьбы с отмыванием денег.

Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.

Как сообщается, в качестве таких документов могут быть использованы:

  • документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита;
  • документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Евразийский союз

Другие материалы на эту тему:

Минск и Москва в Евразийском союзе: противоречия в интересах

Минск и Москва в Евразийском союзе: противоречия в интересах

Евразийский союз — территория экономических барьеров

Евразийский союз — территория экономических барьеров

Лукашенко вернется с орденом. Казахстанская нефть под вопросом

Лукашенко вернется с орденом. Казахстанская нефть под вопросом

Евразийский союз трещит по швам от противоречий между Минском и Москвой

Евразийский союз трещит по швам от противоречий между Минском и Москвой