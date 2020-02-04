В ФРГ число пациентов, инфицированных вирусом 2019n-CoV, возросло до 12 человек

До 12 человек увеличилось в Германии число пациентов, инфицированных коронавирусом 2019n-CoV.

О двоих заболевших сообщили в Минздраве федеральной земли Бавария, пишет DW . Они живут в округе Штарнберг неподалеку от Мюнхена, где расположена компания Webasto, поставляющая автозапчасти. Одним из носителей оказался сотрудник предприятия, а другим — ребенок работника фирмы.

О первом случае заражения коронавирусом2019-nCoV в Германии стало известно 27 января. Заболевание было выявлено у сотрудника Webasto, который ранее находился в контакте с приехавшей из Китая коллегой.

В настоящее время вирусом заразились восемь сотрудников компании и двое членов их семей. Еще два других пациента были среди эвакуированных из китайского города Ухань жителей ФРГ. Их доставили 1 февраля немецким военным самолетом во Франкфурт-на-Майне.

По последним данным, в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, уже умерли 425 человек.

В Беларуси по подозрению на заражение коронавирусом 2019-nCoV был обследован 121 человек, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека (из них 25 — граждане КНР, шесть — Украины, остальные — граждане Беларуси).

Ранее Минздрав Беларуси сообщал, что коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. У вернувшейся из Шанхая белоруски, госпитализированной в минскую инфекционную больницу, диагностирован грипп.

По словам министра Владимира Караника, в Национальном аэропорту Минск планируется ввести двойной контроль для выявления коронавируса. Первичный контроль будет на борту. При выявлении подозрения на ОРВИ он продолжится в изолированном помещении.

Глава Китая Си Цзиньпин на специально созванном заседании политбюро Компартии признал, что распространение смертельно опасного коронавируса ускоряется.

Ранее сообщалось, что китайские медики уточнили симптомы нового коронавируса.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому коллеге.