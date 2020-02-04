После резкого роста упали евро и доллар

/ Экономика
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После существенного укрепления на торгах в понедельник, третьего февраля, сегодня евро и доллар падают.

На открытии торгов на БВФБ три основные иностранные валюты демонстрируют следующие показатели:

  • евро — 2,3732 белорусского рубля (-0,0049 пункта);
  • доллар — 2,1469 белорусского рубля (-0,0014 пункта);
  • российский рубль — 3,3804 белорусского рубля за 100 российских (+0,0178 пункта).

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

Сегодня Naviny.by писали, что с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.
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