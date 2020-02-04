В Бресте «Сеат» сбил на перекрестке девятилетнего мальчика
Девятилетний мальчик серьезно пострадал в результате наезда на него автомобиля.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, вечером третьего февраля на перекрестке Мицкевича/Ленина.
Отмечается, что 61-летний мужчина на «Сеате», поворачивая направо, сбил ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
В настоящее время школьник находится в больнице под присмотром врачей.
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ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.
За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).