В Бресте «Сеат» сбил на перекрестке девятилетнего мальчика

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Девятилетний мальчик серьезно пострадал в результате наезда на него автомобиля.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, вечером третьего февраля на перекрестке Мицкевича/Ленина.

Отмечается, что 61-летний мужчина на «Сеате», поворачивая направо, сбил ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время школьник находится в больнице под присмотром врачей.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

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Тэги: ДТП Город: Брест

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