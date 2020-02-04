Британские ученые считают, что сердце после приступа можно привести в норму

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Проведенные исследования помогли ученым из Оксфордского университета обнаружить у рыбок Данио-рерио и грызунов удивительный механизм восстановления сердца.

Не исключено, что данное открытие позволит сделать прорыв в кардиологии, пишет The Daily Mail. Впервые ученым удалось показать, что макрофаги (иммунные клетки) способствуют выработке коллагена, важного для восстановления сердца.

Как сообщается, у людей сердце не регенерируется после сердечного приступа. Однако на нем образуется толстый рубец, который нарушает работу органа. В свою очередь, рыбки и грызуны в течение недели после появления на свет могут регенерировать сердце.

У них на сердце образуется множество временных, эластичных шрамов, что ускоряет восстановление нормального кровотока.

Именно макрофаги занимаются уничтожением мертвых и умирающих клеток, что позволяет формироваться особой рубцовой ткани.

В рамках эксперимента ученые пересаживали микрофаги в сердца мышей и рыбок с повреждениями.

Наблюдения показали: иммунные клетки были связаны с выработкой коллагена и образованием рубца. Ранее считалось, что в этом задействованы только миофибробласты, пишет meddaily.ru.

 

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Тэги: здоровье сердце

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