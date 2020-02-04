КГБ раскроет подробности «сахарного дела»
О самых громких в последнее время задержаниях в рамках «сахарного дела» в ближайшее время расскажет Комитет госбезопасности.
Как заявил сегодня Александр Лукашенко, «такого в Беларуси еще не было». «Пул первого»
«Они [подозреваемые] создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — заявил президент.
Скорее всего, учитывая общественный резонанс, такое поручение спецслужбе отдал глава государства.
В конце января сообщалось, что силовые ведомства Беларуси дружно включили режим молчания относительно ситуации с задержанием директоров четырех сахарных заводов.