Верховная рада уволила министра Алену Бабак

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266 народных депутатов проголосовали сегодня за увольнение с должности министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

Фото с сайта УНН

Представление в парламент представил премьер-министр Алексей Гончарук: «Хочу объяснить ситуацию — наша коллега Алена Бабак изъявила желание и написала заявление на увольнение с должности... Хочу ее поблагодарить за тяжелую работу, которую она делала в течение этих четырех месяцев».

Сама Бабак пояснила, что написала заявление по собственному желанию. Она стала первой, кого уволили из правительства Украины, сформированного после победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года.
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Тэги: Украина Верховная Рада Персона: Алена Бабак Алексей Гончарук

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