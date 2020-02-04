«Белнефтехим»: до конца февраля нефть для работы «Нафтана» и МНПЗ есть

Беларусь располагает необходимыми нефтяными ресурсами, чтобы обеспечивать работу нефтеперерабатывающих заводов в феврале, сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

Среди источников сырья в ведомстве назвали поставки из России и Норвегии, а также запасы заводов и собственную добычу. Останавливать производство не планируется.

«Пока есть ресурсы, которые позволяют все поддерживать. Будем тянуть. Останавливать никто ничего не планировал», — сказал пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко.

По его словам, заводы продолжают работу на минимальной загрузке, чтобы обеспечивать в первую очередь потребности внутреннего рынка в топливе.

Средняя минимальная суточная загрузка составляет от 16 до 20 тысяч тонн нефти. В прошлом году, по расчетам БелаПАН, на заводах в Мозыре и Новополоцке перерабатывали около 50 тысяч тонн нефти в сутки.

«Сейчас идет минимальная суточная загрузка. В среднем от 16 до 20 тысяч тонн. Это позволяет не прекращать процессы, не останавливать производство и производить необходимую продукцию для внутреннего рынка», — сообщили в концерне.

Как ранее писали Naviny.by, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.

Напомним, Александр Лукашенко ранее рассказал, почему не согласился на российские условия поставки нефти в нашу страну.