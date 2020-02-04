«Не надо людей пугать». Лукашенко дал советы по поводу коронавируса

Общаясь сегодня во время визита в Добруш с журналистами, Александр Лукашенко высказал свое мнение о новом коронавирусе и дал советы как его избежать.

Он отметил, что «нам стоит тревожиться, но только в одном: мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену».

Лукашенко подчеркнул, что если белорусские власти не изображают бурную деятельность, «это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом».

Глава государства не принижает опасность нового вируса, но предупредил, что «не надо людей пугать»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Он также сообщил, что Беларусь не будет прерывать отношения с КНР. Однако, напомнил, что в аэропорту проводится досмотр прибывающих из Китая (эта мера распространяется на всех прилетающих из Поднебесной), передает пресс-служба президента.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. Всего на новую инфекцию обследовано уже более 300 человек. Выявлены грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы и т.д.

2 февраля при содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань (провинция Хубэй) были эвакуированы пять белорусских граждан. Они находятся на двухнедельном карантине в Казахстане. В ближайшее время из Китая эвакуируют еще десять человек.

В Государственном комитете по здравоохранению КНР сообщили, что количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 425, заболели уже более 20 тысяч человек.