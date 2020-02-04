«Не надо людей пугать». Лукашенко дал советы по поводу коронавируса

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Общаясь сегодня во время визита в Добруш с журналистами, Александр Лукашенко высказал свое мнение о новом коронавирусе и дал советы как его избежать.

Он отметил, что «нам стоит тревожиться, но только в одном: мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену».

Лукашенко подчеркнул, что если белорусские власти не изображают бурную деятельность, «это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом».


В ФРГ число пациентов, инфицированных вирусом 2019n-CoV, возросло до 12 человек

Глава государства не принижает опасность нового вируса, но предупредил, что «не надо людей пугать»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Он также сообщил, что Беларусь не будет прерывать отношения с КНР. Однако, напомнил, что в аэропорту проводится досмотр прибывающих из Китая (эта мера распространяется на всех прилетающих из Поднебесной), передает пресс-служба президента.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. Всего на новую инфекцию обследовано уже более 300 человек. Выявлены грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы и т.д.

2 февраля при содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань (провинция Хубэй) были эвакуированы пять белорусских граждан. Они находятся на двухнедельном карантине в Казахстане. В ближайшее время из Китая эвакуируют еще десять человек.

В Государственном комитете по здравоохранению КНР сообщили, что количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 425, заболели уже более 20 тысяч человек.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: вирус 2019-nCoV Персона: Александр Лукашенко

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