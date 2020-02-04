Биржа: доллар и евро упали на торгах во вторник

Американская и европейская валюты сдали позиции по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, четвертого февраля.

Евро снизился на 0,0034 пункта и завершил сессию на отметке 2,3747 белорусского рубля, а доллар на 0,0003 пункта — 2,148 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь укрепился сразу на 0,0221 пункта — 3,3847 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

Сегодня Naviny.by писали, что с сегодняшнего дня вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.