Первое заседание Совета по иностранным инвестициям при президенте перенесено

Первое заседание Совета по иностранным инвестициям при президенте, которое планировалось провести в феврале, перенесено на неопределенный срок, сообщил БелаПАН собеседник, знакомый с ситуацией.

Официальная причина, по которой принято это решение, неизвестна. Вместе с тем следует отметить, что к настоящему времени не принят проект указа главы государства, которым предполагалось утвердить состав и положение о деятельности Совета по иностранным инвестициям при президенте.

В ноябре прошлого года Дмитрий Крутой, занимавший на тот момент должность министра экономики, анонсировал, что первое заседание Совета по иностранным инвестициям при президенте может состояться 7 февраля 2020 года.

«Порядка пятидесяти руководителей мировых компаний уже подтвердили свое желание приехать в Беларусь и принять участие в заседании такого совета», — говорил Крутой. По его мнению, заседание совета может стать главным инвестиционным событием 2020 года.

Сегодня стало известно, что на 7 февраля в Сочи запланирована встреча президентов Беларуси и России.