Провластный союз журналистов возглавил политобозреватель БТ Андрей Кривошеев

/ Общество
Просмотров: 160

Политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев избран председателем правления Белорусского союза журналистов.

Внеочередной пленум БСЖ состоялся 4 февраля. Прежний глава БСЖ Анатолий Лемешенок занимал эту должность более 15 лет, сообщает агентство «Минск-Новости».

Кандидатура Кривошеева была поддержана единогласно. В новой должности он будет работать на общественных началах до съезда БСЖ, который пройдет в ноябре этого года.

Анатолий Лемешенок будет заместителем председателя БСЖ по делам ветеранов журналистики.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БСЖ Персона: Андрей Кривошеев Анатолий Лемешенок

Другие материалы на эту тему:

БСЖ будет отслеживать этическую сторону предвыборных материалов в СМИ

БСЖ будет отслеживать этическую сторону предвыборных материалов в СМИ