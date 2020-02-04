Провластный союз журналистов возглавил политобозреватель БТ Андрей Кривошеев

Политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев избран председателем правления Белорусского союза журналистов.

Внеочередной пленум БСЖ состоялся 4 февраля. Прежний глава БСЖ Анатолий Лемешенок занимал эту должность более 15 лет, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Кандидатура Кривошеева была поддержана единогласно. В новой должности он будет работать на общественных началах до съезда БСЖ, который пройдет в ноябре этого года.

Анатолий Лемешенок будет заместителем председателя БСЖ по делам ветеранов журналистики.