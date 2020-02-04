Литва готова обсуждать с Беларусью альтернативные поставки нефти и газа

Литва готова обсудить продолжение альтернативных поставок нефти и газа в Беларусь. Об этом 4 февраля в Минске заявил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Уже несколько танкеров было. Мы можем обсудить возможность таких поставок в будущем. Как я понимаю, интерес у белорусской стороны в этом тоже есть. Также можем рассмотреть технические решения и возможности по альтернативным поставкам газа», — сказал Линкявичюс.

Литва, по его словам, очень позитивно оценивает развитие отношений с Беларусью в сфере экономики, транспорта, транзита, экспорта.