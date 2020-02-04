Литва готова обсуждать с Беларусью альтернативные поставки нефти и газа

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 122

Литва готова обсудить продолжение альтернативных поставок нефти и газа в Беларусь. Об этом 4 февраля в Минске заявил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Уже несколько танкеров было. Мы можем обсудить возможность таких поставок в будущем. Как я понимаю, интерес у белорусской стороны в этом тоже есть. Также можем рассмотреть технические решения и возможности по альтернативным поставкам газа», — сказал Линкявичюс.

Литва, по его словам, очень позитивно оценивает развитие отношений с Беларусью в сфере экономики, транспорта, транзита, экспорта.

«Можно это всё увеличить, со своей стороны мы готовы», — сказал Линкявичюс, сообщает БелаПАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва поставки нефти Персона: Линас Линкявичюс Владимир Макей

Другие материалы на эту тему:

Альтернативная нефть Беларуси обходится втридорога?

Альтернативная нефть Беларуси обходится втридорога?

Лукашенко сетует на российских братьев. Белорусский нефтяной эмират — всё

Лукашенко сетует на российских братьев. Белорусский нефтяной эмират — всё

Соседи готовы помочь Беларуси с нефтью. Вопрос в цене

Соседи готовы помочь Беларуси с нефтью. Вопрос в цене

Конфликт Минска и Москвы достиг стадии взаимного шантажа

Конфликт Минска и Москвы достиг стадии взаимного шантажа