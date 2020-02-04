«Не надо стенать, переживать и рыдать». Лукашенко о реакции России на приезд в Минск Помпео

Александр Лукашенко считает, что двусторонние белорусско-американские отношения прошли период холода, хотя и очень дружественными их пока нельзя назвать.

Фото пресс-службы президента

Как отметил глава государства во время сегодняшнего визита в Добруш, «период холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился».

Поэтому, считает он, «никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира».

«В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! — сказал Лукашенко. — Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет».

Глава государства рассказал, что, когда Помпео возглавлял ЦРУ, белорусские и американские спецслужбы проводили в Беларуси «серьезнейшие операции»: «Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один».

По мнению Лукашенко в Вашингтоне заметили и оценили действия официального Минска. Он говорит, что в глазах американцев образ Беларуси изменился. Ведь ранее его формировали «наши отморозки», которые «возили прожекты туда».

Он рассказал историю, что когда между Беларусью и США была напряженность в отношениях, Путин после встречи с президентом США попросил официального белорусского лидера быть с американцами мягче: «Я говорю: в чем мягче? — Не ссорься, с ними надо налаживать отношения. Слушайте, я это и делаю. Кто сейчас взволновался там, кому мы перешли дорогу?»