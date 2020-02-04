Беларусь готова направить посла в США в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 4 февраля в Минске.

«В ближайшее время — это на протяжении нескольких месяцев, потому что нужно выполнить некоторые протокольные и технические требования», — уточнил министр.

На эту должность рассматриваются «разные кандидатуры». «Как всегда при назначении мы сначала обсуждаем максимальное количество возможных кандидатур, а дальше уже в ходе обсуждения они отсеиваются, остается минимум. Но на рассмотрение главе государства мы даем всегда альтернативу», — рассказал Макей, сообщает БелаПАН .

Госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции 1 февраля в Минске по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил возможность назначения американского посла в Беларуси в ближайшее время.

По сведениям журнала Foreign Policy, послом США в Беларуси может быть назначена карьерный дипломат Джули Фишер.