Лукашенко расскажет Си Цзиньпину о провалившихся китайских проектах в Беларуси

Александр Лукашенко намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином работу китайских подрядчиков, которые провалили проекты в Беларуси.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Подготовить список таких проектов глава государства поручил своему помощнику Александру Косинцу.

«У меня с Си Цзиньпином будет очень серьезный разговор. Я ему уже как-то намекал, а сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется», — заявил Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» 4 февраля, сообщает пресс-служба президента.

«Для нас это очередная наука, как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все: пусть чуть дороже, но это должны быть фирмы с хорошим именем», — подчеркнул Лукашенко.

Среди проектов, которые не были завершены в Беларуси китайской стороной, — завод по производству картона в Добруше. Президент поставил задачу к декабрю запустить производство.

Все работы, по словам Лукашенко, в основном будут завершены белорусскими предприятиями. Запускать оборудование будет австрийская компания.