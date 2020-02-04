Водитель служебного микроавтобуса повредил шесть авто в Гродно

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Инспекторы задержали пьяного водителя Citroen, который разбил шесть припаркованных машин и попытался скрыться.

По информации областной ГАИ, 37-летний мужчина повредил Toyota, Skoda, Mercedes, Ford и два VW на улице Южной.

Очевидцы задержали его недалеко от места аварии в поле. Сотрудники ГАИ отвезли нарушителя на медосвидетельствование, которое показало, что он сильно пьян — 4 промилле алкоголя.

Водителя лишат права управления на три года.
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Гродно

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