Киану Ривз может приехать в Минск на кинофестиваль

Известному американскому актеру Киану Ривзу было направлено приглашение посетить международный кинофестиваль мобильного кино Voka Smartfilm.

Об этом сообщили организаторы кинофестиваля на официальном открытии 9-го сезона Voka Smartfilm, которое состоялось в Минске 4 февраля.

В этом году кинофестиваль Voka Smartfilm проходит под слоганом «Время (не)обычных историй».

Киану Ривз — американский актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант канадского происхождения.

Наиболее известен своими ролями в фильмах «На гребне волны», «Джонни-мнемоник», «Мой личный штат Айдахо», «Матрица», «Адвокат дьявола», «Джон Уик».

В третьей части серии фильмов о непобедимом Джоне Уике, которого сыграл Киану Ривз, раскрывается факт о происхождении главного героя. Его истинное имя — Джордани Йованович, и он «дитя Беларуси».

На открытии кинофестиваля была показана юмористическая короткометражка, в которой пожилые мужчина и женщина — простые белорусские сельчане — показали якобы родной дом Джордани Йовановича, охотничье ружье, из которого ему давали стрелять в юности, и другие артефакты, связанные с его именем.

В заключение фильма Киану Ривз был сердечно приглашен на свою родину.