Мингорисполком отказался включить День Воли в общегородской план мероприятий

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Об этом сообщил БелаПАН председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Ранее Борисов от имени партии направил в горисполком письмо с предложением включить День Воли в расписание празднований на 2020 год. Это избавило бы организаторов от ряда расходов, в частности от оплаты услуг милиции по охране правопорядка. Для проведения праздника были предложены три площадки: у Дворца спорта, у оперного театра, площадь Свободы.


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В ответе зампредседателя горисполкома Артема Цурана указывается, что общегородской план мероприятий готовится накануне государственных праздников, утвержденных указом президента «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах». Поскольку провозглашение БНР не включено в список утвержденных государственных праздников, Мингорисполком не видит оснований для его включения в план.

Представители оргкомитета Дня Воли 5 февраля пойдут на прием в Мингорисполком, где будут обсуждать возможные площадки для проведения праздника.

В состав оргкомитета по подготовке празднования 102-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики входят БСДП (Грамада), Объединенная гражданская партия, оргкомитет по созданию партии «Белорусская христианская демократия» и движение «За Свободу».

Сюжет: #БНР102
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Тэги: Мингорисполком День Воли День Воли-2020 Персона: Игорь Борисов Артем Цуран Город: Минск

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