Лукашенко о контактах с США: мы налаживаем отношения с величайшей империей

Во время общения с журналистами в Добруше 4 февраля Александр Лукашенко ответил на вопрос, касающийся отношений Беларуси и США.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Я не скажу (искренне отвечу), что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на другу через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей, ведущей страной мира», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

«В России озаботились: а что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться (не получается, правда). Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения. Если рассекретить все материалы, то мир нам аплодировать будет. Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один», — рассказал Лукашенко.

По его мнению, американская сторона оценила Беларусь за это, а также за ее дружественную политику, предложение подключить США к решению конфликта в Донбассе.

«Они это заметили, оценили. И мне Майк (Помпео) об этом сказал — они увидели реальную Беларусь. Не ту, которую наши отморозки возили прожекты туда и рисовали, а увидели, что это нормальная страна. И прав здесь хватает, и никому жить не мешают», — добавил Лукашенко.

Комментируя встречу с Помпео в Минске, он подчеркнул, что это был действительно дружеский обмен мнениями. «Мы обсудили все: что я знаю, что они знают. Он мне говорил откровенно о своей политике. Я говорил так, как я это понимаю. Он понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы по конкурентной цене нефть поставим», — напомнил Лукашенко.