Прокурор попросил наказать обвиняемого в убийстве матери лишением свободы на 19 лет

Гомельский областной суд на выездном заседании в Мозыре 4 февраля провел судебные прения по уголовному делу об убийстве 72-летней женщины, преподавателя медицинского колледжа.

В убийстве обвиняется ее сын. Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Телепун, государственное обвинение считает, что вина 51-летнего мужчины доказана. Прокурор попросил наказать обвиняемого лишением свободы на 19 лет. Также обвинение полагает необходимым назначить обвиняемому принудительное лечение от алкогольной и токсикологической зависимости.

Обвиняемый имеет среднее медицинское образование, работал фельдшером. Он был судим, в том числе за тяжкие преступления. «В 2006 году он был осужден на 13 лет лишения свободы», — сказал правозащитник.

Как ранее сообщал Следственный комитет, убийство 72-летней женщины произошло в Калинковичах 2 июля 2019 года. Незадолго до трагедии сын приехал проведать мать перед поездкой на работу в Россию и передал ей на временное хранение 500 долларов. В один из дней он надышался парами растворителя, пришел в квартиру матери и попросил вернуть ему деньги, которые оставлял на хранение. Женщина, опасаясь, что он потратит все сбережения, необходимые для поездки, отказала. В ходе возникшей ссоры мужчина схватил нож и нанес им удар в шею матери.