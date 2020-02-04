Установлены новые цены на лом драгметаллов, скупаемый у населения

Цены на драгоценные металлы, которые государство покупает у граждан в изделиях и ломе, повышаются в Беларуси с 5 февраля.

Согласно решению Минфина, новые скупочные цены на золото в изделиях и ломе за один грамм составят:

375-я проба — 33,24 рубля (цена выросла на 1,29 рубля), 500-я — 44,33 рубля (рост на 1,73 рубля); 583-я, 585-я — 51,86 рубля (рост на 2,02 рубля); 750-я — 66,49 рубля (рост на 2,59 рубля); 900-я — 79,79 рубля (рост на 3,11 рубля); 916-я — 81,20 рубля (рост на 3,16 рубля); 950-я — 84,22 рубля (рост на 3,28 рубля); 958-я — 84,93 рубля (рост на 3,35 рубля).

Серебро в изделиях и ломе за грамм с 5 февраля сентября будет приниматься у населения по цене: 750-я проба — 0,77 рубля; 800-я — 0,82 рубля; 875-я — 0,89 рубля (подешевело на 0,01 рубля); 916-я — 0,93 рубля (подешевело на 0,01 рубля); 925-я — 0,94 (подешевело на 0,01 рубля); 960-я — 0,98 рубля (подешевело на 0,01 рубля).

Скупочная цена на платину 950-й пробы в изделиях и ломе составит 53,38 рубля за грамм — цена вырастает на 2,56 рубля.

Прежние цены действовали с 25 сентября 2019 года.