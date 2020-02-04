Румас раскритиковал проект концепции программы социально-экономического развития

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Проект концепции программы социально-экономического развития Беларуси на 2021—2025 годы рассмотрен 4 февраля на заседании президиума Совета министров, сообщила пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Сергея Румаса, представлены два сценария — целевой и консервативный.

«Консервативный сценарий — это если не менять принципиально структуру экономики. То есть при сохранении текущей экономической политики предусматривается развитие по инерционной траектории. Целевой сценарий — выйти к 2025 году на ВВП 100 млрд долларов. И здесь должен быть понятный всем набор инструментов, позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений в обществе, стимулирующих соответствующий рост», — сказал Румас.

По словам главы правительства, необходимо понимать, при каких условиях возможен такой рост, в том числе за счет решения проблем госсектора, повышения роли организаций частной формы собственности и эффективной занятости.

Разработчики концепции предлагают в качестве приоритетов пятилетнего развития определить демографию, производительность труда, инвестиции в инновации, раскрытие потенциала для саморазвития территорий. По мнению Румаса, такой выбор приоритетов не бесспорен. Например, предлагается впервые уйти от приоритетности экспорта как одного из основных факторов экономического роста.


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В производственной сфере концепция основывается на создании сектора наукоемких и новых рыночных услуг с высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем премьер-министр обратил внимание, что в концепции программы на пятилетку не в полной мере учтены поручения Александра Лукашенко и правительства по разработке комплексной стратегии развития услуг.

«Непонятно, за счет каких мер произойдет существенное сокращение участия государственного сектора в формировании экономики. Набор мер, предлагаемый концепцией, явно недостаточен», — считает Румас.

Количественные показатели развития в ряде сфер не поддерживаются отраслевыми ведомствами. В связи с этим премьер-министр поручил разобраться, это инертность подходов к развитию отрасли или для этого есть основания.
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Тэги: социально-экономическое развитие Персона: Сергей Румас

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