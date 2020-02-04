Тело мужчины достали из Свислочи под Марьиной Горкой

С высокой долей вероятности можно утверждать, что это 31-летний Александр Дубонос, которого убили 21 января.

Водолазы ОСВОДа и добровольцы из поискового отряда «Ангел» обследовали более десяти километров реки Свислочь. Тело нашли в 500 метрах от предполагаемого места сброса, сообщает ОНТ .

Местный житель заявил в милицию 24 января, что пропал его 31-летний сын. Следственно-оперативная группа вместе с экспертом-биологом нашла скрытые биологические следы, которые указывали: мужчину убили.

По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Марьиной Горки: пара — 33-летний мужчина и 36-летняя женщина, а также их 23-летний знакомый. Установлено, что убийство произошло 21 января в квартире у сожителей.