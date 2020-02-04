Литовские эксперты отказали в перезахоронении части останков повстанцев 1863 года в Беларуси

Такая процедура предусмотрена только для останков святых.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, общаясь с белорусскими журналистами 4 февраля в Минске.

По словам Линкявичюса, официального обращения белорусской стороны о том, чтобы перезахоронить все останки, не было.

«Насколько я знаю, речь шла о перезахоронении части останков, — отметил Линкявичюс. — Но эксперты сказали, что так бывает только со святыми. Я не эксперт, не знаю, но в финале нашли общее понимание, что надо перезахоронить так, как получилось сейчас. Не знаю, насколько можно сказать о таком мероприятии, что похороны удались, но это было мероприятие о возвращении к сплоченности, к общим ценностям. Мероприятие воспринялось очень позитивно».

В сентябре прошлого года представители белорусской общественности попросили литовскую сторону перезахоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. Открытое письмо в адрес парламента Литвы подписали нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, музыкант Лявон Вольский, художник Владимир Цеслер и еще более четырех тысяч человек.