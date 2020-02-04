Рейтинг Трампа достиг максимальной отметки с момента инаугурации

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Согласно опросу Gallup, рейтинг президента США Дональда Трампа достиг 49%, что является максимальной оценкой одобрения деятельности президента с момента инаугурации.

Источник: gallup.com

По мнению социологов, популярность Трампа уверенно возростает среди консервативных групп населения, в частности, республиканцев и независимых.

Так, 94% зарегистрированных республиканцев одобряют результаты работы Трампа (в январе таких было 88%). Среди независимых — 42% одобряют работу Трампа (в январе таких было 37%). И только 7% зарегистрированных демократов одобряют деятельность президента-республиканца.

Ранее максимальный уровень одобрения Трампа составлял 46% в мае 2019 года.
Оценка: 
Средняя: 4 ( голосов: 1 )
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Тэги: Gallup рейтинг президента Персона: Дональд Трамп Город: Вашингтон

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