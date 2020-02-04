Рейтинг Трампа достиг максимальной отметки с момента инаугурации

Согласно опросу Gallup, рейтинг президента США Дональда Трампа достиг 49%, что является максимальной оценкой одобрения деятельности президента с момента инаугурации.

Источник: gallup.com

По мнению социологов, популярность Трампа уверенно возростает среди консервативных групп населения, в частности, республиканцев и независимых.

Так, 94% зарегистрированных республиканцев одобряют результаты работы Трампа (в январе таких было 88%). Среди независимых — 42% одобряют работу Трампа (в январе таких было 37%). И только 7% зарегистрированных демократов одобряют деятельность президента-республиканца.

Ранее максимальный уровень одобрения Трампа составлял 46% в мае 2019 года.