Турецкий актер попал за решетку почти на 17 лет
Аднана Коча, который стал известным благодаря ролям в сериалах «Великолепный век», «Восток-Запад», обвиняют в оказании вооруженного сопротивления полиции, захвате заложников, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия.
Аднана Коча и пятерых других обвиняемых задержали в марте 2018 года. Это произошло во время антинаркотической операции в Аташехире, сообщает
Задержанные оказывали вооруженное сопротивление. Также они хотели уничтожить улики и захватить в заложники сотрудников полиции. Во время задержания злоумышленники ранили шестерых полицейских.
В итоге турецкого актера приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы. Остальные задержанные также получили сроки от 4 до 17 лет и 6 месяцев.