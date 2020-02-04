Турецкий актер попал за решетку почти на 17 лет

Аднана Коча, который стал известным благодаря ролям в сериалах «Великолепный век», «Восток-Запад», обвиняют в оказании вооруженного сопротивления полиции, захвате заложников, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия.

Источник: sozcu.com.tr

Аднана Коча и пятерых других обвиняемых задержали в марте 2018 года. Это произошло во время антинаркотической операции в Аташехире, сообщает Cumhuriyet .

Задержанные оказывали вооруженное сопротивление. Также они хотели уничтожить улики и захватить в заложники сотрудников полиции. Во время задержания злоумышленники ранили шестерых полицейских.

В итоге турецкого актера приговорили к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы. Остальные задержанные также получили сроки от 4 до 17 лет и 6 месяцев.