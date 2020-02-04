«Минчанка» пробилась в четвертьфинал Кубка ЕКВ

Белорусские волейболистки сыграли в ответном матче против боснийского «Единства» со счетом 3:1.

В первой встрече белорусский клуб добыл победу со счетом 3-0.

В сезоне 2017/2018 «Минчанка» дошла до финала турнира, победив сербское «Единство», французский «Безье», российскую «Уралочку» и немецкий «Альянц». В финале белорусский клуб проиграл турецкому «Эджзаджибаши».

Кубок Европейской конфедерации волейбола разыгрывается с 1980 года, является вторым по значимости турниром в Европе после Лиги чемпионов.