В Беларусь пришли морозы

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В ближайшие дни в Беларуси будет морозно. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета. Как сообщают синоптики, пятого февраля погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северной четверти умеренный, по югу порывистый. Днем столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

  • Брест -1..+1°C;
  • Витебск -2..-4°C;
  • Гомель 0..-2°C;
  • Гродно -1..+1°C;
  • Могилев -1..-3°C;
  • Минск -1..-3°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
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Тэги: погода

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