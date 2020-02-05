В Беларусь пришли морозы

В ближайшие дни в Беларуси будет морозно. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета. Как сообщают синоптики, пятого февраля погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления.

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Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер северной четверти умеренный, по югу порывистый. Днем столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

Брест -1..+1°C;

Витебск -2..-4°C;

Гомель 0..-2°C;

Гродно -1..+1°C;

Могилев -1..-3°C;

Минск -1..-3°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.