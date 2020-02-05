Почти полтысячи: новый коронавирус продолжает забирать жизни людей

По оперативной информации Государственного комитета по здравоохранению КНР, количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось уже до 493.

Как отмечают медики, заболевшими считаются более 24,5 тыс. человек. На сегодняшний день победили болезнь 906 человек.

По словам Александра Лукашенко, заявил, что «нам стоит тревожиться, но только в одном: мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Я намекаю на личную гигиену».

В ходе своего визита в Добруш он отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. Всего на новую инфекцию обследовано уже более 300 человек. Выявлены грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы и т.д.

2 февраля при содействии посольства Беларуси в КНР из города Ухань (провинция Хубэй) были эвакуированы пять белорусских граждан. Они находятся на двухнедельном карантине в Казахстане. В ближайшее время из Китая эвакуируют еще десять человек.