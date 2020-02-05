Бюджет-2019 исполнен с профицитом

Республиканский бюджет Беларуси по итогам 2019 года исполнен с профицитом, сообщает Министерство финансов.

Доходы республиканского бюджета составили 24,3 млрд рублей, или 100,4% уточненного годового плана. Поступление НДС составило 11,3 млрд рублей, или 99,7%. Налога на прибыль поступило 3,8 млрд рублей, или 100,4%. Акцизы поступили в сумме 2,8 млрд рублей, или 100,7%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 4,8 млрд рублей, или 101,9%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 15,9 млрд рублей, или 105,7% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания — 45,3 млн рублей, или 107,9%, Фонд гражданской авиации — 38,0 млн рублей, или 146,2%, Фонд Департамента исполнения наказаний — 0,37 млн рублей, или 92,5%.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 110,2 млн. рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 21,1 млрд рублей, или 96,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 8,3 млрд рублей (93,1%), на финансирование национальной экономики — 5,5 млрд рублей (95,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 16,0 млрд рублей (98,5%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 15,8 млрд рублей (99,2%), Фонда универсального обслуживания — 36,2 млн рублей (49,2%), Фонда гражданской авиации — 35,8 млн рублей (95,7%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации — 0,37 млн рублей (92,5%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей, Фонда универсального обслуживания — 9,1 млн рублей, Фонда гражданской авиации — 2,2 млн рублей.

Следует отметить, что изначально республиканский бюджет на 2019 год был запланирован с профицитом в 1,7 млрд рублей.

Как пояснял министр финансов Максим Ермолович, итоговый рост профицита бюджета связан не с ростом доходов, а с экономией расходов.

«Мы закончим этот год с большим профицитом, чем планировали. Связано это не с тем, что у нас поступит доходов больше, чем мы запланировали на текущий год. Это связано с экономией расходов», — отметил глава Минфина 1 декабря в эфире телеканала СТВ.

«Мы улучшили структуру государственного долга, помогли курс и общее снижение ставок», — дополнил Ермолович. — По текущему году: мы меньше половины из этого профицита будем использовать в следующем году для того, чтобы профинансировать расходы».

Прекращение помощи со стороны России привело к тому, что бюджет на 2020 год впервые за многие годы запланирован дефицитным. Расходы составят 25,4 млрд рублей, доходы определены в 24,4 млрд рублей. Дефицит определен в размере 995,1 млн рублей.