Китайские дипломаты увидели враждебность в турне Майка Помпео в Евразию

Китайская дипломатическая миссия в Узбекистане выступила с заявлением, в котором назвала поездку госсекретаря США Майка Помпео по четырем странам «враждебной».

Поводом для такой позиции послужила совместная пресс-конференция Помпео со своим узбекским коллегой, на которой глава американской дипломатии заявил о намерении обсудить внутренние дела Китая с министрами иностранных дел государств Центральной Азии.

«Турне Помпео по евразийским странам насыщено злонамеренным подстрекательством и клеветой, полностью разоблачило его личную враждебность и предубеждение в отношении Китая», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства КНР.

Кроме этого высказана надежда на то, что «все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведению и шантажу Помпео».

Напомним, неоднозначную реакцию вызвал в России визит госсекретаря в Минск. По словам Александра Лукашенко, по этому поводу россиянам не надо «стенать, переживать и рыдать».