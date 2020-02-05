Российские военные эвакуировали из Китая десять белорусов

Сегодня из провинции Хубэй, где свирепствует новый короновирус 2019-nCoV, российскими Воздушно-космическими силами эвакуированы более 140 человек.

Один самолет ВКС уже благополучно приземлился в Тюмени, второй на данный момент еще находится в полете.

По информации военных, как пишет m24.ru , эвакуированными являются:

граждане РФ — 128;

граждане Беларуси — 10;

граждане Казахстана — 3;

граждане Армении и Украины — по 1.

Ранее сообщалось, что по данным Госкомитета по здравоохранению КНР, количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось уже до 493, заболевшими считаются более 24,5 тыс. человек. На сегодняшний день победили болезнь 906 человек.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».