Российские военные эвакуировали из Китая десять белорусов
Сегодня из провинции Хубэй, где свирепствует новый короновирус 2019-nCoV, российскими Воздушно-космическими силами эвакуированы более 140 человек.
Один самолет ВКС уже благополучно приземлился в Тюмени, второй на данный момент еще находится в полете.
По информации военных, как пишет
- граждане РФ — 128;
- граждане Беларуси — 10;
- граждане Казахстана — 3;
- граждане Армении и Украины — по 1.
Ранее сообщалось, что по данным Госкомитета по здравоохранению КНР, количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось уже до 493, заболевшими считаются более 24,5 тыс. человек. На сегодняшний день победили болезнь 906 человек.
В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».