Российские военные эвакуировали из Китая десять белорусов

/ Общество
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Сегодня из провинции Хубэй, где свирепствует новый короновирус 2019-nCoV, российскими Воздушно-космическими силами эвакуированы более 140 человек.

Один самолет ВКС уже благополучно приземлился в Тюмени, второй на данный момент еще находится в полете.

По информации военных, как пишет m24.ru, эвакуированными являются:

  • граждане РФ — 128;
  • граждане Беларуси — 10;
  • граждане Казахстана — 3;
  • граждане Армении и Украины — по 1.

Ранее сообщалось, что по данным Госкомитета по здравоохранению КНР, количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось уже до 493, заболевшими считаются более 24,5 тыс. человек. На сегодняшний день победили болезнь 906 человек.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: эвакуация вирус 2019-nCoV

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