На трассе М6 столкнулись фура и трактор — погиб дальнобойщик

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня рано утром на трассе М6 Минск — Гродно — граница Польши.

Как сообщили в пресс-службе МВД, авария случилась недалеко от деревни Прудцы (Щучинский район) — произошло столкновение фуры «МАН» и трактора «МТЗ».

По дороге в больницу в машине «скорой» скончался 59-летний водитель большегруза. Тракториста медики успели доставить в реанимацию — его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, сегодня Naviny.by писали, что с пятого февраля в тестовом режиме будет осуществляться скрытый контроль скорости с использованием мобильных радаров. В ГАИ подчеркнули, что пока предупреждающие дорожные знаки устанавливаться не будут.
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Тэги: ДТП Город: Щучин

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