Минувшая ночь в Минске стала самой холодной с начала зимы

Ночь на пятое февраля стала в Минске самой холодной с начала нынешней зимы.

Минимальная температура воздуха составила 6,1 градуса ниже нуля. До этого самой холодной была ночь на 30 декабря — минус 4,6 градуса.

Как свидетельствует проведенный БлаПАН анализ архива наблюдений Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, температурный антирекорд ночи 5 февраля для столицы составляет 28,2 градуса мороза (зафиксирован в 1956 году).

Самая холодная ночь в нынешнем осенне-зимнем сезоне в Минске была 31 октября — минус 8,3 градуса.

4 февраля Белгидромет сообщил, что прошедший январь оказался самым теплым с начала инструментальных метеонаблюдений.

Средняя температура воздуха составила 1,1 градуса тепла, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Наибольшее отклонение отмечено в Витебской области (6,3), наименьшее — в Брестской (4,8). Самой теплой была третья декада месяца со средней температурой воздуха на 6 градусов выше нормы. Температура первой и второй декад превышала климатическую норму на 4,7 и 5,8 градуса соответственно.

Согласно проведенному БелаПАН анализу оперативных и архивных данных Белгидромета, девять дней второго месяца зимы были с температурными рекордами (3, 15-17, 20-22, 24 и 25 января).

По данным синоптиков, декабрь 2019 года в списке самых теплых первых месяцев зимы занял второе место после декабря 2006 года. Температура воздуха составила в среднем 1,9 градуса тепла, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. Рекорды тепла фиксировались 11 дней (9, 11, 12, 16-19, 21-23 и 25 декабря). Из десяти самых теплых первых зимних месяцев пять приходится на 2010-2019 годы.

В ближайшие дни прохладная для этой зимы погода с умеренными морозами ночью и слабыми днем сохранится.