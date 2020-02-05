«Москва хочет держать Лукашенко на коротком поводке, на голодном пайке и желательно на коленях»

По мнению бывшего первого заместителя главы Центробанка России (1995-1998) Сергея Алексашенко, предстоящий разговор между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным не будет простым.

«Будет тяжело, — сказал экономист в интервью «Эхо Москвы». — Владимиру Владимировичу для разговора с Александром Григорьевичем нужно будет достать из кармана веский аргумент и аргументировать свою позицию чем-то действительно серьезным».

На данный момент Алексашенко затрудняется спрогнозировать, какую тактику будет использовать Путин — кнут или пряник.

«Либо серьезно начать давить на Лукашенко какими-то новыми аргументами или угрозами, либо сказать: Слушай, у нас сейчас Конституция принимается новая, мне не до тебя. Давай отложим это дело на полгода, на год. Мы у себя в стране сейчас разберемся, чего мы хотим, плебисцит-не плебисцит. А потом я к тебе вернусь, а ты поживи, подумай. Может, американцы что-нибудь дадут. А может не дадут», — сказал бывший первый заместитель главы ЦБ.

Комментируя слова белорусского лидера о том, что Беларусь готова покупать нефть по мировым ценам, но Россия не соглашаются, Алексаншенко заметил что у Москвы нет дилеммы — поставить нефть или нет.

«Вопрос в том, что Лукашенко от этой нефти загрузит несколько десятков тысяч работников своих нефтеперерабатывающих заводов. Лукашенко от этого получит твердую валюту. Лукашенко надо держать на коротком поводке, на голодном пайке и желательно на коленях. Чтобы он выходил с протянутой рукой», — считает эксперт.