Все больше белорусов хотят посетить Великобританию

«Мы наблюдаем рост обращений белорусов за британскими визами», — сказала посол Великобритании Жаклин Перкинс на встрече с журналистами 5 февраля в Минске.

Эйлен-Донан — один из самых романтичных замков Шотландии / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Она отметила, что данных за весь 2019 год о количестве обращений за визами пока нет, но за девять месяцев прошлого года было подано около 13,5 тысячи заявок на визы.

«Я предполагаю, что по итогам всего года это будет около 17 тысяч обращений, — сказала Перкинс. — У белорусов очень высокий процент успешных заявок. Отказы в визе получают около 2% заявителей».

Посол также подчеркнула, что так как визовая политика не была частью отношений Великобритании и ЕС, то после Brexit она останется такой же: «В ближайшем будущем не вижу никаких изменений в нашей визовой политике».

Говоря о приезжающих в Беларусь гражданах Великобритании, Перкинс отметила, что ежегодно их количество увеличивается на 30%.

«По данным, которыми с нами поделился консульский отдел нашего МИД, в 2018 году Беларусь посетили более 13 тысяч британцев. Примерно две трети из них воспользовались возможностью безвизового въезда, остальные подавались на визу», — сказала дипломат.

По ее мнению, больше британцев должны приезжать в Беларусь, чтобы увидеть, «какая это прекрасная страна».