Все больше белорусов хотят посетить Великобританию

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«Мы наблюдаем рост обращений белорусов за британскими визами», — сказала посол Великобритании Жаклин Перкинс на встрече с журналистами 5 февраля в Минске.

Эйлен-Донан — один из самых романтичных замков Шотландии / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Она отметила, что данных за весь 2019 год о количестве обращений за визами пока нет, но за девять месяцев прошлого года было подано около 13,5 тысячи заявок на визы.


Британский посол Жаклин Перкинс: площадка для переговоров — важная роль Минска

«Я предполагаю, что по итогам всего года это будет около 17 тысяч обращений, — сказала Перкинс. — У белорусов очень высокий процент успешных заявок. Отказы в визе получают около 2% заявителей».

Посол также подчеркнула, что так как визовая политика не была частью отношений Великобритании и ЕС, то после Brexit она останется такой же: «В ближайшем будущем не вижу никаких изменений в нашей визовой политике».

Говоря о приезжающих в Беларусь гражданах Великобритании, Перкинс отметила, что ежегодно их количество увеличивается на 30%.

«По данным, которыми с нами поделился консульский отдел нашего МИД, в 2018 году Беларусь посетили более 13 тысяч британцев. Примерно две трети из них воспользовались возможностью безвизового въезда, остальные подавались на визу», — сказала дипломат.

По ее мнению, больше британцев должны приезжать в Беларусь, чтобы увидеть, «какая это прекрасная страна».
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Тэги: Беларусь-Великобритания Персона: Жаклин Перкинс

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