В Великобритании хотят более активно торговать с Беларусью

После выхода Великобритании из Евросоюза больших изменений в белорусско-британских отношениях не будет. Об этом заявила посол Великобритании Жаклин Перкинс на встрече с журналистами 5 февраля в Минске.

«За последние три года наши отношения хорошо развивались. Надеюсь, что такое их развитие продолжится и дальше, — сказала она. — Я надеюсь, что мы будем более тесно сотрудничать с Беларусью по вопросам торговли».

Перкинс напомнила, что в 2018 году Беларусь и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, а в 2019-м — соглашение о торговом диалоге.

«Мы планируем работать с Беларусью по реализации этих двух соглашений. Мы в целом очень активно работаем над тем, чтобы усилить наше торговое сотрудничество», — сказала она.

По словам дипломата, 4-5 марта посольство Великобритании совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой организует в Минске «Белорусско-британский сезон».

«В ходе мероприятия будут изучаться возможности для сотрудничества двух стран в сфере торговли», — сообщила Перкинс.

Говоря о своей работе в Беларуси, дипломат отметила, что Brexit мало на нее повлиял.

«И мои предшественники, и я всегда очень усердно работали над улучшением отношений между нашими странами. Эту работу я продолжаю, — сказала Перкинс. — За время моего нахождения в Беларуси я была удивлена количеством и разнообразием форм сотрудничества между Беларусью и Великобританией».

Отвечая на вопрос об обменах визитами между двумя странами, глава посольства сказала: «По мере приближения даты выхода Великобритании из ЕС нашим чиновникам и политикам было очень сложно найти возможность для посещения третьих стран. Сейчас, после выхода, мы начинаем изучать возможности для организации визитов. Я лично буду ратовать за то, чтобы состоялся визит в Беларусь на министерском уровне. Но желающих будет очень много, так как британские послы в разных странах также будут стараться заполучить к себе визит на уровне министра».

Перкинс уточнила, что речь идет не конкретно о визите главы британского МИД.

«У нас много сфер для сотрудничества, так что это может быть приезд министра какой-то конкретной отрасли», — сказала она.