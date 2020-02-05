Биржа: рубль упал ко всем основным валютам на торгах 5 февраля

/ Экономика
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах БВФБ в среду, 5 февраля.

Вот как они завершили свои сессии:

  • российский рубль — 3,4173 белорусского рубля за 100 российских (+0,0326 пункта);
  • евро — 2,3769 белорусского рубля (+0,0022 пункта);
  • доллар — 2,154 белорусского рубля (+0,006 пункта).

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

4 февраля Naviny.by писали, что вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.
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Тэги: валюта

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