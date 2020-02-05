Лукашенко в четверг проведет серьезное совещание по газу

В четверг, 6 февраля, Александр Лукашенко проведет серьезное совещание по «голубому топливу».

Фото из архива пресс-службы президента

Напомним, в ходе визита в Добруш глава государства сообщил, что в пятницу, 7 февраля, в Сочи запланирована его встреча с Владимиром Путиным.

Лукашенко сказал министру энергетики Виктору Каранкевичу: «Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу», сообщает «Пул первого».

Общаясь вчера с журналистами, глава государства заявил, что Беларусь готова сотрудничать с Россией в том числе и в вопросе энергоресурсов, но «это должно быть честно, прозрачно и искренне».

«Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров газа предложили. Спотовые цены в Европе — до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — подчеркнул Лукашенко.