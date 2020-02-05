Число сторонников союза с Россией резко обвалилось за 2019 год

По данным социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, в течение 2019 года число сторонников союза с Россией снизилось с 60,4 до 40,4%, приверженцев евроинтеграции — выросло с 22,4 до 32.

Белорусская аналитическая мастерская проводила исследование в декабре 2019 года. Среди опрошенных — люди из разных регионов Беларуси, причем не только городское, но и сельское население, сообщает belsat.eu .

Вардомацкий отметил, что снижение пророссийских настроений в течение 2019 года можно разделить на два этапа: постепенный (с января по сентябрь) и обвальный (с сентября до конца декабря).

«Раньше такого не было никогда, — подчеркнул профессор. — Причина тектонического обвала носит медийный характер. Дело в том, что изменилась тональность вещания белорусских медиа относительно самой России, а также отношений Беларуси и России. Тональность приобрела более негативный характер».

В конце ноября 2019 года российский Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО заявил, что якобы 90 процентов белорусов выступили за союз (союзничество) с Россией. Вардомацкий отметил, что такой социологической организации, как МГИМО не существует, а исследование проведено не по нормам.