Белорусские школьники еще раз напишут тест PISA

В 2020 году в Беларуси будет проводиться репетиционный тест по системе мирового исследования качества образования PISA.

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Тест PISA оценивает грамотность 15-летних школьников в разных странах и умение применять знания на практике. Проводится раз в три года. Разработан в 1997 году, впервые его применили в 2000-м. Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системе образования в разных странах, оценить эффективность стратегических решений в области образования.

Как сообщил журналистам 5 февраля министр образования Беларуси Игорь Карпенко перед началом итоговой коллегии министерства, в Республиканском институте контроля знаний сейчас готовится приказ, который определит дату проведения теста и классы, которые будут принимать участие в репетиционном тесте.

В 2018 году белорусские школьники впервые участвовали в мировом исследовании PISA. Всего в Беларуси тест писали 5,8 тысячи учеников 10-х классов. Результаты были опубликованы в декабре прошлого года.

В чтении белорусы набрали 474 балла, и это 36-я строчка из 79 возможных. В математике — 472 (38-я строчка), в естествознании средний балл белорусских школьников — 471 (37-я позиция таблицы).