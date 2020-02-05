Беларусь на полгода продлила лицензирование импорта портландцемента

Беларусь на полгода ввела лицензирование импорта портландцемента из-за пределов Евразийского экономического союза.

Разовые лицензии будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли при согласовании с Министерством архитектуры и строительства.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования и будет действовать шесть месяцев — это максимальный срок, на который страна ЕАЭС может вводить подобные ограничения.

Как сообщили БелаПАН в Белстате, за 2019 год в Беларусь импортировано 502,8 тыс. тонн цемента на 28 млн 377,7 тыс. долларов. Среди крупных импортеров: Россия (342,2 тыс. т на 18 млн долларов), Украина (51 тыс. т на 2,8 млн), Латвия (70,2 тыс. т на 3,7 млн), Литва (24,2 тыс. т на 1,5 млн), Турция (12,8 тыс. т на 2 млн). Импорт также шел из Дании, Франции, Словакии, Германии, Италии и Китая.

В 2019 году в Беларуси было произведено 4 млн 728,1 тыс. тонн цемента.