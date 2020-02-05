Россия ждет от Беларуси «убедительных расчетов» ущерба от некачественной нефти

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Об этом заявил журналистам 5 февраля в Минске посол РФ Дмитрий Мезенцев.

«Российская сторона ожидает документы, подтверждающие понесенный белорусской стороной ущерб от поставки некачественной нефти, — сказал он. — Это должны быть убедительные, подтверждающие ущерб документы, представленные белорусской стороной. Это должны быть убедительные расчеты, которые поддерживаются экспертным сообществом и, конечно, которые будут приняты российской стороной. По итогам совместного анализа этих документов будут выплачены те средства, которые компенсируют понесенный ущерб».

На ремарку о том, что, по заявлениям белорусской стороны, документы по загрязненной нефти уже были представлены, Мезенцев сказал: «Они были предоставлены, вот сейчас они должны пройти согласование. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы конфликт был исчерпан и эта страница была перевернута».


Посол Мезенцев: Россия готова компенсировать Беларуси ущерб за поставки грязной нефти

В то же время дипломат подчеркнул, что РФ как государство не ответственно «за ряд шагов хозяйствующих субъектов, который привел к той сложной кризисной ситуации, которая характеризовала апрель прошлого года». «Государственный бюджет России ответственность за допущенный ущерб рядом хозяйствующих субъектов нефтяной сферы России не несет», — отметил он.

В апреле «Белнефтехим» обнаружил в российской нефти повышенное содержание дихлорэтана и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. В мае Александр Лукашенко заявил, что из-за поставок некачественной нефти Беларусь потеряла сотни миллионов долларов.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: НПЗ Беларусь-Россия компенсация ущерба Персона: Дмитрий Мезенцев

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