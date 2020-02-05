В Пекин вылетел второй самолет с гуманитарным грузом от Беларуси

5 февраля с аэродрома в Мачулищах под Минском вылетел военно-транспортный самолет Ил-76 с гуманитарным грузом для Китая.

На борту около 20 тонн продукции медицинского назначения, необходимого для оказания помощи заболевшим в результате вспышки коронавируса 2019-nCoV и организации профилактических мероприятий.

Помощь была собрана согласно запросу китайской стороны.

До Пекина самолет будет лететь с двумя дозаправками — в Новосибирске и Владивостоке. Всего предстоит преодолеть более 8300 километров. Продолжительность рейса составит около 20 часов.

Проводить самолет на аэродром пришел посол Китая в Беларуси Цуй Цимин. Сопровождает груз заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Болотов.

Это второй рейс с гуманитарной помощью по маршруту Минск — Пекин. Первый прибыл в Китай 31 января. Помощь направляется по личному указанию президента Беларуси.