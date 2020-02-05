Начальнику отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» вынесли приговор за «откаты»
В Гомеле вынесли приговор 38-летнему начальнику отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт».
Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет, сообщили
Систематические «откаты» якобы предназначались за предоставление коммерческой фирме возможности продвижения своей продукции на автозаправках.
Общая сумма взяток составила не менее 4100 рублей.