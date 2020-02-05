Начальнику отдела «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукта» вынесли приговор за «откаты»

В Гомеле вынесли приговор 38-летнему начальнику отдела розничной торговли РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт».

Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет, сообщили TUT.by в суде.

Систематические «откаты» якобы предназначались за предоставление коммерческой фирме возможности продвижения своей продукции на автозаправках.

Общая сумма взяток составила не менее 4100 рублей.