Суд Дзержинского района отклонил иск местной больницы к политику Андрею Дмитриеву

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Суд Дзержинского района Минской области отклонил иск центральной районной больницы к сопредседателю общественного объединения «Говори правду» Андрею Дмитриеву.

Решение вынесла 5 февраля судья Татьяна Федчук. Соответчиками проходили телеканал СТВ и районная газета «Узвышша». Суд обязал ЦРБ возместить Дмитриеву судебные издержки в 900 рублей.

По мнению судьи, истец не предоставил доказательства, что распространенные Дмитриевым сведения не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию учреждения.


На Андрея Дмитриева подали в суд, потому что «завтрак» — это не «обед»

Во время кампании по выборам депутатов Палаты представителей осенью прошлого года Дмитриев выступил в эфире телеканала СТВ и сравнил две фотографии, на которых был изображен обед в Дзержинской ЦРБ, состоящий из макарон и батона, и обед в РНПЦ «Мать и дитя» — из картофельного пюре, рыбы и салата. Политик сопроводил это фразами: «Разве такое справедливо?», «Это колоссальная разница», «Разве люди нашего Дзержинского района заслуживают это? Может быть, люди, которые живут в Дзержинске, малых городах, какие-то другие и платят другие налоги?». Выступление кандидата в депутаты было опубликовано в газете «Узвышша». Представители больницы в иске требовали признать эти высказывания не соответствующими действительности и опубликовать опровержение.

Это было третье заседание суда, предыдущие прошли 15 и 29 января.

На заседании 5 февраля была заслушана свидетельница Некрашевич. Она сообщила, что находилась в больнице в тот же период, что и Марина Мокос, которая сделала фото приема пищи, продемонстрированные Дмитриевым в предвыборном выступлении.

«Давали ли вам на обед макароны и батон?» — спросила представитель больницы. «Нет, нормально все было: первое, второе, третье, даже салатик был», — сказала свидетель. Она пояснила, что на завтрак в больнице могли давать макароны, подчеркнув, что макароны были с сыром.


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Адвокат ответчика Мария Колесова-Гудилина обратила внимание на слова Некрашевич о том, что она находилась в больнице в мае 2019 года, тогда как Мокос — в апреле.

В суде также были просмотрены предвыборные выступления Андрея Дмитриева в период парламентской кампании.

«Я хотел показать разницу в качестве жизни, которая есть между Минском и регионами. Вся моя речь о том, как устранить эту разницу, которую я считаю несправедливой, — заявил Дмитриев. — Я не хотел умалить достоинство больницы, более того, далее в выступлении я благодарю врачей ЦРБ за работу».

Адвокат Дмитриева спросила у истца, есть ли доказательства, что пострадала репутация больницы. «Доказать сложно, поскольку пациенты все равно будут обращаться в больницу», — заявила юрисконсульт учреждения Елена Вакула.

В ходе прений она подчеркнула, что ответчик неправильно назвал приемы пищи, назвав отраженный на фото завтрак обедом.

«В период предвыборной кампании ответчик выбрал удобный способ. В средствах массовой информации, агитируя людей голосовать за себя, он продемонстрировал две фотографии, происхождение которых доподлинно не доказано, снабдив удобным для себя текстом. Фотографию макарон и батона обозначил обедом в дзержинской больнице, вторую фотографию назвал обедом в минской. И в первом, и во втором случае ответчик солгал — макарон на обед в Дзержинской больнице не бывает, а второе фото — это ужин в РНПЦ "Мать и дитя"», — сказала Вакула.

«Упорство, с которым ответчик настаивает на своем, пытается отстоять свое право искажать информацию в свою угоду, говорить с экранов телевизора и страниц газет все, что ему заблагорассудится, предоставляет людям ложные сведения, считаю попыткой ответчика ввести цензуру на право государственных органов защищать и отстаивать свои интересы, требовать справедливости», — заявила юрисконсульт ЦРБ.

Дмитриев настаивал на том, что в данном процессе не принципиально, какой прием пищи был изображен на фото. «За время нашего процесса десятки людей прислали мне фото еды, истории, как их лечили и не вылечили, истории, как они добивались справедливости, а получили отписки. Часть связана с дзержинской больницей, часть — нет. Но сам факт: увидев процесс, люди поняли, о чем он — о справедливости в отношении их жизни. Истец говорит: принципиально завтрак, а не обед. Давайте представим, что я бы сказал: "это завтрак в дзержинской больнице, слипшиеся макароны с батоном, а это ужин в минской больнице". Что бы изменилось?» — заявил Дмитриев.

Он подчеркнул, что в его действиях не было умысла: «Моя речь не про приемы пищи, а про качество жизни. Нет умысла, я не хотел оскорбить или умалить репутацию больницы, я хотел показать проблему и пути ее решения. Проблема в недостаточном финансировании, решение — оставлять деньги на местах».

По мнению политика, этот иск — попытка введения цензуры со стороны госорганов. «Сегодня в Беларуси хочешь поставить пикет — заплати, хочешь вести кампанию — заплати. Теперь нам говорят: вы нас еще и не критикуйте, а говорите, что все хорошо, и будьте благодарны, что и это есть».

В комментарии журналистам Дмитриев заявил, что удовлетворен решением суда и будет продолжать кампанию, призвав присылать ему информацию о других подобных фактах.

Представители больницы пока не определились, будут ли обжаловать решение суда.
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Тэги: Говори правду Персона: Андрей Дмитриев Город: Дзержинск

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