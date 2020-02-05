Делегация «Белнефтехима» проведет переговоры в Казахстане о поставках беспошлинной нефти

Делегация концерна «Белнефтехим» 6 февраля проведет переговоры в Казахстане о поставках беспошлинной нефти, сообщила пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко.

По словам чиновника, соглашение о поставках казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры. «Думаю, оно будет подписано в ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», — заявил Ляшенко.

Доставка сырья, по его словам, скорее всего будет осуществляться по нефтепроводу.

Представитель правительства также заявил, что Беларусь ожидает «стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа». В конце недели пройдут переговоры «по поставкам и формированию цен на нефть и газ», сообщил чиновник.

В феврале Беларусь передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.