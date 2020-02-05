Делегация «Белнефтехима» проведет переговоры в Казахстане о поставках беспошлинной нефти

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Делегация концерна «Белнефтехим» 6 февраля проведет переговоры в Казахстане о поставках беспошлинной нефти, сообщила пресс-служба белорусского правительства со ссылкой на заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко.

По словам чиновника, соглашение о поставках казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры. «Думаю, оно будет подписано в ближайшее время. Больше вопрос касается коммерческого блока: поставка с пошлиной либо без. Он находится на рассмотрении казахстанской стороны. Интерес белорусской понятен — беспошлинная поставка нефти. Это позволит максимально приблизить ее к стоимости российской нефти», — заявил Ляшенко.


Белорусская делегация поедет в Казахстан для «предметных переговоров» по поставкам нефти

Доставка сырья, по его словам, скорее всего будет осуществляться по нефтепроводу.

Представитель правительства также заявил, что Беларусь ожидает «стабилизации подходов от российских поставщиков нефти и газа». В конце недели пройдут переговоры «по поставкам и формированию цен на нефть и газ», сообщил чиновник.

В феврале Беларусь передаст России полный пакет документов по компенсации из-за грязной нефти.
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Тэги: Белнефтехим Беларусь-Казахстан Персона: Игорь Ляшенко

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