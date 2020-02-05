Ивашко пробился в 1/4 финала турнира в Индии

Белорус Илья Ивашко победил 82-ю ракетку мира Стефано Травалью со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

В 1/8 финала также сыграет другой белорус. Егор Герасимов сразится с сербом Никола Милоевичем 6 февраля.