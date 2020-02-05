Ивашко пробился в 1/4 финала турнира в Индии 05.02.2020 / 20:38 / Спорт Просмотров: 34 A- A+ Белорус Илья Ивашко победил 82-ю ракетку мира Стефано Травалью со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). В 1/8 финала также сыграет другой белорус. Егор Герасимов сразится с сербом Никола Милоевичем 6 февраля. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: белорусский теннис Беларусь-Италия Персона: Илья Ивашко Егор Герасимов Другие материалы на эту тему: Фотофакт. Итальянцы представили минчанам свою страну Средиземноморская диета и не только…Посвящение Россини Неделя моды в Минске завершилась показом итальянских купальников Пицца, тамбуристы и кино. Как итальянцы свою страну в Минске представили