Ивашко пробился в 1/4 финала турнира в Индии

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Белорус Илья Ивашко победил 82-ю ракетку мира Стефано Травалью со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

В 1/8 финала также сыграет другой белорус. Егор Герасимов сразится с сербом Никола Милоевичем 6 февраля.
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Тэги: белорусский теннис Беларусь-Италия Персона: Илья Ивашко Егор Герасимов

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