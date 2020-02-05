Из Беларуси в Россию пытались ввезти рыбу с поддельным штампом Россельхознадзора

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В Смоленской области пресекли ввоз из Беларуси более 19 тонн рыбной продукции, перевозившейся с использованием нелегальных схем поставки на российский рынок, сообщил Россельхознадзор.

Грузовой автомобиль со свежеморожеными субпродуктами лосося остановили 4 февраля. Согласно международной товарно-транспортной накладной место погрузки расположено в Копыльском районе Минской области, в то время как серия «02» ветеринарного сертификата соответствует Витебской области, отмечается в релизе.

Кроме того, к моменту осуществления контроля в пункте предварительного уведомления «Красная Горка» на ветеринарном сертификате уже был проставлен поддельный штамп Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям «Груз учтен».

По завершении административного расследования груз уничтожат.
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Тэги: Россельхознадзор Беларусь-Россия рыба Сытый дом Город: Смоленск

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